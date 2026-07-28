Tri medalje za atletičare AK “Srem”

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Atletičari Atletskog kluba „Srem” ostvarili su odličan rezultat na Prvenstvu Srbije za seniore u Kraljevu, osvojivši zlatnu, srebrnu i bronzanu medalju. Titulu prvaka Srbije u skoku uvis osvojio je Slavko Stević, koji je pobedio preskočivši 2,12 metara. Srebrnu medalju u trci na 3.000 metara sa preprekama osvojila je Tara Žarić, dok je David Perković osvojio bronzu u bacanju kladiva rezultatom od 42,54 metra. Zapažene nastupe imali su i ostali članovi kluba – Ana Slatinac, Teodora Čonić, Teodora Samac i Katarina Škorić, koji su ostvarili vredne plasmane u svojim disciplinama.