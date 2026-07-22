Kukuruz u najvažnijoj fazi razvoja

Kukuruz na njivama širom Srema nalazi se u jednoj od najvažnijih faza razvoja, formiranja zrna na klipu. Na većini parcela usevi su u dobrom stanju, a poljoprivrednici ističu da će vremenske prilike tokom druge polovine jula i početkom avgusta biti presudne za visinu ovogodišnjeg prinosa.

Stručnjaci navode da su padavine i nešto niže temperature u prethodnom periodu pogodovale razvoju biljaka, dok bi duži period bez kiše i visoke temperature mogli negativno da utiču na formiranje klipa i nalivanje zrna. Za sada, procene su da kukuruz obećava solidan rod, ali će konačna slika biti poznata tek nakon završetka ovog osetljivog perioda razvoja.