Suncokret ulazi u završnu fazu sazrevanja

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Suncokret na većini parcela u Sremu nalazi se u završnoj fazi cvetanja i ulazi u period sazrevanja zrna. Biljke su uglavnom u dobrom stanju, a vremenski uslovi u narednim nedeljama biće ključni za konačan prinos i kvalitet roda. Na pojedinim njivama već su vidljivi prvi znaci zrelosti, odnosno cvetne glave se suše, a listovi postepeno gube zelenu boju. Ukoliko vremenske prilike budu povoljne, žetva ranijih hibrida mogla bi da počne sredinom avgusta, dok se na većini parcela očekuje krajem narednog meseca.