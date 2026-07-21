Suncokret ulazi u završnu fazu sazrevanja

Vesti Poljoprivreda | July 21, 2026

preuzeta fotografija

Suncokret na većini parcela u Sremu nalazi se u završnoj fazi cvetanja i ulazi u period sazrevanja zrna. Biljke su uglavnom u dobrom stanju, a vremenski uslovi u narednim nedeljama biće ključni za konačan prinos i kvalitet roda. Na pojedinim njivama već su vidljivi prvi znaci zrelosti, odnosno cvetne glave se suše, a listovi postepeno gube zelenu boju. Ukoliko vremenske prilike budu povoljne, žetva ranijih hibrida mogla bi da počne sredinom avgusta, dok se na većini parcela očekuje krajem narednog meseca.

Povezane objave

No related posts.