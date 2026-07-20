Vanredna situacija u delu opštine Pećinci

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Na delu teritorije opštine Pećinci proglašena je vanredna situacija usled pojave afričke kuge svinja i posledica koje je ova zarazna bolest izazvala na stočarskim gazdinstvima. Odluku o proglašenju vanredne situacije doneo je predsednik opštine Siniša Đokić, na predlog Opštinskog štaba za vanredne situacije. Ova mera odnosi se na naselja Kupinovo, Obrež, Donji Tovarnik, Ogar, Pećinci, Sibač i Ašanja. Kako je saopšteno, afrička kuga svinja je u prethodnom periodu prouzrokovala značajnu materijalnu štetu na poljoprivrednim gazdinstvima i domaćinstvima, naročito u pomenutim naseljima, zbog čega je bilo neophodno uvesti posebne mere. Za sprovođenje aktivnosti i koordinaciju svih mera predviđenih tokom trajanja vanredne situacije zadužen je Štab za vanredne situacije opštine Pećinci, koji će postupati u skladu sa važećim zakonskim propisima.