Ruma beležI značajan rast broja turističkih dolazaka

Opština Ruma nastavlja da beleži pozitivan trend u oblasti turizma, o čemu svedoče najnoviji statistički podaci. U odnosu na prvi kvartal 2026. godine, broj turističkih dolazaka u drugom kvartalu porastao je za 21,38 procenata , što potvrđuje sve veću prepoznatljivost ove sremske opštine kao turističke destinacije.

Prema zvaničnoj statistici, tokom prvog kvartala ove godine u Rumi je registrovano 4.378 turističkih dolazaka, dok je u drugom kvartalu taj broj povećan na 5.314.

Kontinuirani rast broja posetilaca pokazuje da Ruma iz godine u godinu privlači sve više turista, zahvaljujući bogatoj kulturnoj ponudi, manifestacijama, prirodnim lepotama i razvoju turističke infrastrukture. Ovakvi rezultati predstavljaju dodatni podsticaj za dalji razvoj turizma i unapređenje sadržaja namenjenih posetiocima.