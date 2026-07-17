Besplatan skrining u Žarkovcu

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Dom zdravlja Ruma nastavlja sa sprovođenjem Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog creva. U okviru preventivne akcije, u utorak, 21. jula, u naseljenom mestu Žarkovci biće organizovan besplatan skrining za građane.

Preventivni pregledi biće obavljani od 8 do 10 časova, a cilj akcije je rano otkrivanje bolesti i podizanje svesti o značaju preventivnih pregleda. Iz Doma zdravlja Ruma pozivaju građane da iskoriste ovu mogućnost, jer pravovremena dijagnostika značajno povećava uspešnost lečenja.