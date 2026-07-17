Apel vozačima zbog visokih temperatura

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Zbog visokih temperatura koje ovih dana otežavaju uslove za vožnju, svim vozačima i ostalim učesnicima u saobraćaju upućen je apel da budu dodatno oprezni i prilagode vožnju vremenskim uslovima.

Pre polaska na put preporučuje se provera ispravnosti vozila, kao i dovoljne količine goriva i tečnosti . Tokom dužih putovanja savetuje se pravljenje češćih pauza, unos dovoljno vode i izbegavanje vožnje u najtoplijem delu dana, ukoliko je to moguće.

Poseban oprez potreban je zbog mogućeg umora i smanjene koncentracije usled visokih temperatura. Nadležni apeluju na vozače da poštuju ograničenja brzine, održavaju bezbedno odstojanje i budu strpljivi kako bi se sačuvala bezbednost svih učesnika u saobraćaju.