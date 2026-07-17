Afrička kuga svinja i dalje preti stočarima (Video)

Vesti Poljoprivreda | July 17, 2026

preuzeta fotografija

Afrička kuga svinja nastavlja da zabrinjava stočare na području Mačve. Zbog novih potvrđenih slučajeva zaraze u Salašu Noćajskom eutanazirano je više od 500 svinja na više od deset gazdinstava. Prvi slučaj afričke kuge svinja na ovom području registrovan je krajem prošlog meseca na jednom manjem domaćinstvu u Noćaju, gde su vlasnici držali svega nekoliko svinja za sopstvene potrebe. Nedugo potom, virus se proširio i na Salaš Noćajski, gde je potvrđeno više novih žarišta. Nadležni apeluju na sve uzgajivače da primenjuju biosigurnosne mere kako bi se sprečilo dalje širenje afričke kuge svinja.

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