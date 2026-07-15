Od danas skuplje vozne karte

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Građani Sremske Mitrovice koji putuju vozom od danas će za kartu izdvajati više novca. Preduzeće Srbijavoz uvelo je novi cenovnik, kojim su cene karata u unutrašnjem železničkom saobraćaju povećane u proseku za oko 10 procenata .

Iako nije objavljen poseban cenovnik za polaske iz Sremske Mitrovice, novo poskupljenje odnosi se na sve relacije u domaćem železničkom saobraćaju, uključujući linije ka Beogradu, Novom Sadu i drugim gradovima. Na relaciji Sremska Mitrovica – Beograd Centar putnici mogu da biraju između dve vrste vozova. Cena karte za Regio voz sada iznosi 513 dinara, dok je za Inter Regio voz potrebno izdvojiti 589 dinara. Za putovanje na relaciji Sremska Mitrovica – Petrovaradin, nova cena vozne karte iznosi 502 dinara.