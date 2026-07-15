Kukuruz probio 20 dinara, pšenica 19,65 din/kg

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Drugu nedelju za redom, sa 71% udela u ukupnom nedeljnom prometu, pšenica je bila najtrgovanija roba na Produktnoj berzi.

KUKURUZ:

Berzanski ugovori zaključeni su za kukuruz bez analize na aflatoksin po ceni od 20,00 do 20,20 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 20,02 din/kg bez PDV-a (22,02 din/kg sa PDV-om). Tokom nedelje registrovano je povećanje aktivnosti na kupovnoj strani uz uzlazni trend cene kako se radna nedelja bližila kraju, dok je prodajnu stranu karakterisala smanjena aktivnost i ponuda izražena na višem cenovnom nivou u odnosu na tražnju.

PŠENICA:

Pšenicom se trgovalo na cenovnom nivou od 19,50 do 19,80 din/kg bez PDV-a. Prosečna cena iznosila je 19,65 din/kg bez PDV-a (21,62 din/kg sa PDV-om). Na ovom tržištu evidentiran je veći obim ponude u odnosu na prethodnu nedelju. Izražen raskorak u cenovnim očekivanjima učesnika na tržištu, kao i neusklađenost lokacija na kojima su iskazane ponuda i tražnja ograničio je realizaciju većeg broja kupoprodajnih ugovora. Na paritetu CPT luka prometovana cena pšenice iznosila je 20,00 din/kg bez PDV-a (22,00 din/kg sa PDV-om).

SOJA:

Tržište soje karakterisala je promena tržišne dinamike između prve i druge polovine sedmice. Nakon mirnijeg početka, bez značajnih promena u ponudi, tražnji i cenama, od sredine nedelje došlo je do povećanja tražnje, što je uslovilo uzlazni trend cene. Prodavci su pokazivali uzdržanost očekujući da će povećano interesovanje kupaca dodatno podstaći rast cene u narednom periodu. Kupoprodajni ugovori za sojino zrno zaključeni su po ceni od 53,00 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta (58,30 din/kg sa PDV-om), što predstavlja rast od 0,78%.

STOČNI JEČAM:

Kada je reč o stočnom ječmu, kupoprodajni ugovori zaključeni su za ječam sa hektolitarskom masom min. 60 po ceni od 17,50 do 17,80 din/kg bez PDV-a.

ULJANA REPICA:

Uljana repica tokom nedelje nuđena je po ceni od 470 do 475 eur/t bez PDV-a, dok je cenovni nivo tražnje iznosio 465-470 eur/t bez PDV-a. Do zaključenja berzanskih ugovora nije došlo.

SUNCOKRETOVA I SOJINA SAČMA:

Suncokretova sačma nuđena je u cenovnom rasponu od 26,90 do 27,30 din/kg bez PDV-a, dok je cena sojine sačme, u ponudi, iznosila 51,30 din/kg bez PDV-a.

(Redakcija)