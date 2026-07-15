Javni poziv na premiju mleka za drugi kvartal

preuzeta fotografija

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja objavila je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko za drugi kvartal 2026. godine.

Podnošenje zahteva traje od 14. jula do 14. avgusta 2026. godine, a prijava se vrši elektronskim putem preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji.

Pravo na premiju imaju pravna lica, preduzetnici i nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, pod uslovom da su pre podnošenja zahteva izvršili obnovu registracije gazdinstva za 2026. godinu u Registru poljoprivrednih gazdinstava. Premija se odobrava za kravlje, ovčije i kozje sirovo mleko proizvedeno i isporučeno u periodu od 1. aprila do 30. juna 2026. godine, odnosno tokom drugog kvartala 2026. godine.