Letnji Sveti Vrači

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Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju praznik Svetih Vrača Kozme i Damjana, svetitelja koje pravoslavna tradicija poštuje kao zaštitnike lekara, zdravstvenih radnika i svih koji se bore za zdravlje ljudi.Prema hrišćanskom predanju, Sveti Kozma i Damjan svojim znanjem, verom i milosrđem pomagali su bolesnima, zbog čega su u narodu ostali upamćeni kao Sveti Vrači. Na ovaj praznik vernici se posebno mole za zdravlje i ozdravljenje, dok narodno predanje kaže da danas treba izbegavati teške fizičke poslove i sačuvati dan u miru i molitvi.