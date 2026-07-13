Maja Gojković u Staroj Pazovi (Video)

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Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković boravila je u Staroj Pazovi, gde je sa predstavnicima lokalne samouprave razgovarala o dosadašnjim rezultatima i planovima za dalji razvoj opštine. Tom prilikom, kako je istakla, Pokrajinska vlada nastaviće da podržava realizaciju infrastrukturalnih projekata koji doprinose unapređenju kvaliteta života građana. Naglasila je da su ulaganja u škole, vrtiće, saobraćajnu infrastrukturu, javne površine i razvoj industrijskih zona od velikog značaja za dalji napredak Stare Pazove.