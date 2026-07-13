Dobrovoljno davanje krvi u Sremskoj Mitrovici

Crveni krst Sremska Mitrovica organizuje dve akcije dobrovoljnog davanja krvi koje će biti održane naredne nedelje. Prva akcija zakazana je za utorak, 14. jula, u prostorijama Odeljenja za transfuziju Opšte bolnice Sremska Mitrovica, u terminu od 10 do 13 časova. Druga akcija biće održana u četvrtak, 16. jula, u prostorijama Crvenog krsta Sremska Mitrovica, u vremenu od 8 : 30 do 13 časova. Organizatori pozivaju sve zdrave punoletne građane koji ispunjavaju uslove za davanje krvi da se odazovu akcijama i svojim humanim gestom pomognu u obezbeđivanju stabilnih zaliha krvi za pacijente kojima je ona neophodna. Darivanjem krvi spasavaju se životi i pruža šansa za oporavak onima kojima je pomoć najpotrebnija.