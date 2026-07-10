Bogat program za seosku slavu

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Povodom obeležavanja seoske slave – Petrovdana u Donjem Tovarniku, Savet Mesne zajednice ovog naselja je, u saradnji sa Sportskim savezom opštine Pećinci i Kulturnim centrom Pećinci, pripremio bogat četvorodnevni program koji će biti održan od 9. do 12. jula. U petak, 10. jula, biće održana memorijalna fudbalska utakmica između FK „Sloboda” i „Luki Komerc”, koja počinje u 18.00 časova, dok u 19.30 časova startuje Noćni turnir u malom fudbalu. Subota, 11. jul, rezervisana je za više sadržaja. Dan će početi polaganjem venaca i pomenom palim borcima u 9.30 časova. Pola sata kasnije, od 10.00 časova, nastupiće folklorni ansambl „ Izvor Donji Tovarnik ” , dok će od 10.30 časova u parku biti održana peta Kotlićijada. Organizatori su za sve učesnike obezbedili meso i luk za pripremu jela, kao i nagrade za sve ekipe koje učestvuju. Obeležavanje seoske slave biće završeno u nedelju, 12. jula, Svetom liturgijom koja počinje u 9.00 časova u crkvi Svetih Apostola Petra i Pavla.