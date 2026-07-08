Zaplenjeni kokain I veća suma novca u Inđiji

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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, uprave kriminalističke policije službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa višim javnim tužilaštvom u Sremskoj Mitrovici, uhapsili su dve osobe iz Inđije zbog sumnje da su izvršile krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

U pretresima više stanova koje su koristili osumnjičeni , policijski službenici pronašli su i zaplenili oko 88 grama kokaina, digitalnu vagicu za precizno merenje, 718.000 dinara i 16.290 evra za koje se sumnja da predstavljaju novac stečen prodajom narkotika. Tom prilikom oduzeta su i tri mobilna telefona .

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova. Nakon isteka tog roka biće privedeni nadležnom tužilaštvu, uz podnošenje krivične prijave.