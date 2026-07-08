Upozorenje: za paljenje strnjike slede kazne

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Paljenje strnjike u Srbiji zakonom je zabranjeno, a za prekršioce su predviđene novčane kazne od 10.000 do 50.000 dinara za fizička lica, dok pravna lica mogu biti kažnjena iznosom od 300.000 do milion dinara. Pored novčanih sankcija, poljoprivrednici koji pale strnjiku mogu izgubiti i pravo na državne podsticaje i subvencije.

Iz Ministarstva poljoprivrede upozoravaju da ovakva praksa predstavlja ozbiljnu opasnost po ljudske živote, useve, imovinu i životnu sredinu, naročito u periodu visokih temperatura kada je rizik od izbijanja požara znatno povećan.

Poljoprivrednicima se upućuje apel da umesto spaljivanja primenjuju održive načine uklanjanja žetvenih ostataka, kako bi sačuvali plodnost zemljišta, zaštitili ekosistem i sprečili nastanak požara.