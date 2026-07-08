Pojačane kontrole poslastičarskih proizvoda

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Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nastavlja pojačane aktivnosti na očuvanju bezbednosti hrane tokom letnjih meseci, sa posebnim akcentom na proizvodnju i promet poslastičarskih proizvoda i sladoleda, kako bi se zaštitilo zdravlje potrošača.

Tokom juna 2026. godine , Poljoprivredna inspekcija sprovela je 62 inspekcijska nadzora kod proizvođača poslastičarskih proizvoda i sladoleda. Kontrolisani su higijenski uslovi, sledljivost proizvoda, deklarisanje, primena HACCP sistema i dokazi o bezbednosti proizvoda.

Rezultati pokazuju da je ove godine zabeležen manji broj nepravilnosti u odnosu na prethodne godine, što ukazuje na veću usklađenost proizvođača sa propisima. Ipak, utvrđeno je da tri subjekta nisu bila upisana u Centralni registar objekata, kod četiri su uočene nepravilnosti u deklarisanju proizvoda, dok je kod 15 subjekata utvrđeno da HACCP sistem nije bio u potpunosti uspostavljen ili nije pravilno funkcionisao.

Zbog utvrđenih nepravilnosti , inspekcija je donela 31 rešenje za njihovo otklanjanje, podnela pet zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izrekla tri zabrane proizvodnje, kao i jednu zabranu prometa od 30 kilograma sladoleda.