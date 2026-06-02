Zaplenjeno oko milion tableta sa liste psihoaktivnih supstanci, osumnjičeni u pritvoru

preuzeta fotografija

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici, u saradnji sa Upravom granične policije , otkrili su i zaplenili na Graničnom prelazu Šid oko milion tableta sa liste psihoaktivnih supstanci, ukupne težine oko 165 kilograma , i uhapsili D. M. (41) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Tablete sa liste psihoaktivnih supstanci pronađene su u prikolici teretnog kamiona kojim je upravljao osumnjičeni na izlazu iz Republike Srbije. Policija je kod vozača pronašla veću sumu deviznog novca. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, D. M. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu. Nakon saslušanja, rešenjem sudije za prethodni postupak osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana.