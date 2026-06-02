Upis u Tehničku školu u Pećincima

preuzeta fotografija

Svršeni osmaci u školskoj 2026/2027. godini u Tehničkoj školi „Milenko Verkić Neša” u Pećincima, moći će da se upišu na četiri obrazovna profila:

1. Industrijski mehaničar (trogodišnji profil – dualno obrazovanje)

2. Tehničar mehatronike (četvorogodišnji profil – dualno obrazovanje)

3. Trgovac (trogodišnji profil)

4. Finansijsko-računovodstveni tehničar (četvorogodišnji profil)

Više informacija može se dobiti na tel . 2436-146 i 2435-100, kao i na mail tspecinc@mts.rs ili na školskoj Instagram stranici ts_milekoverkic_nesa.