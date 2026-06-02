Rezultati 25. kola MOL Istok i MOL Zapad (Video)

U vikendu iza nas odigrane su fudbalske utakmice u nižim ligama na teritoriji Srema. Postignuti su sledeći rezultati
Maradička Sloga je i zvanično šampion Međuopštinske lige Srem, grupa Istok. Nikinčani još strepe zbog baraža . Rezultati utakmica 25. kola:
NEDELJA:
MLADOST BUĐANOVCI – JEDINSTVO PLATIČEVO (1-4)
HRTKOVCI – POLET NIKINCI (4-2)
SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG – FRUŠKOGORAC KRČEDIN (1-3)
KRUŠEDOL – PLANINAC RIVICA (NEMAMO REZULTAT!)
KUPINOVO – CAR UROŠ JAZAK (1-4)
OFK BRESTAČ – GRANIČAR OBREŽ (2-0)
SLOGA MARADIK – SREMAC DOBRINCI (4-1)
Koja ekipa će u baraž za popunu područne fudbalske lige , ostavljeno je za poslednje kolo sremskih drugoligaša u grupi zapad. Rezultati utakmica 25. kola:
NEDELJA:
SLOGA 1919 ERDEVIK – GRANIČAR ADAŠEVCI (3-2)
GRANIČAR JAMENA – TRGOVAČKI SREM. MITROVICA (0-8)
FRUŠKA GORA RUMA – OFK BIKIĆ BIKIĆ DO (5-2)
JEDINSTVO MOROVIĆ – GRANIČAR KUZMIN (NEMAMO REZULTAT!)
OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI – OFK BOSUT (6-0)
BORAC RADENKOVIĆ – FRUŠKOGORAC MANĐELOS (3-1)
NAPREDAK VAŠICA – NAPREDAK 2021 ŠULJAM (1-1)
