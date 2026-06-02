Prolećna izložba u Carskoj palati

U organizaciji Udruženja likovnih umetnika „Sirmium”, a uz podršku Ustanove za negovanje kulture „Srem”, u prostoru Carske palate u Sremskoj Mitrovici biće otvorena tradicionalna Prolećna izložba. Svečano otvaranje zakazano je za 3. jun u 18 časova, dok će posetioci postavku moći da pogledaju u periodu od 3. do 17. juna. Ova izložba predstavlja značajan kulturni događaj koji okuplja likovne stvaraoce i ljubitelje umetnosti, a Ustanova za negovanje kulture „Srem” i ovoga puta daje važan doprinos očuvanju i promociji kulturnog života Sremske Mitrovice, podržavajući manifestacije koje afirmišu umetničko stvaralaštvo i kulturno nasleđe grada.