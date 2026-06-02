Međunarodni susret oldtajmer automobila i motocikala

Auto-moto klub „Veteran Sremac” organizuje Međunarodni susret oldtajmer automobila i motocikala koji će biti održan 20. juna u Sremskoj Mitrovici. Okupljanje učesnika i registracija vozila počeće u 8 : 30 časova na platou ispred hale „Pinki”, dok je zvanično otvaranje manifestacije zakazano za 10 : 30 časova. Posetioci će imati priliku da pogledaju izložbu atraktivnih vozila, prisustvuju promotivnoj vožnji kroz grad, kao i obilasku znamenitosti Sremske Mitrovice i Specijalnog rezervata prirode Zasavica. Manifestacija će okupiti brojne ljubitelje oldtajmera iz zemlje i inostranstva.