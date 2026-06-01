Rezultati utakmica 29. kola Sremske lige (Video)

Rezultati Fudbal | June 1, 2026



U vikendu iza nas odigrane su fudbalske utakmice u nižim ligama na teritoriji Srema. Postignuti su sledeći rezultati

SREMSKA LIGA, 29. KOLO (17.30 ČASOVA):

Novi Karlovci su bili u centru zbivanja jer su na terenu za igru bili jesenji prvaci Sremske fudbalske lige i lider na tabeli Podrinje iz Male Mitrovice .

NEDELJA:
BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI – NAPREDAK POPINCI (0-7)
LJUKOVO – HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI (4-1)
1 MAJ RUMA – ČSK ČORTANOVCI (0-3)
OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE – HAJDUK VIŠNJIĆEVO (1-7)
KAMENI AŠANJA – BORAC 1925 MARTINCI (4-1)
PARTIZAN VITOJEVCI – SREMAC VOJKA (2-1)
SLOGA VOGANJ – JEDINSTVO RUMA (5-4)
POLET NOVI KARLOVCI – PODRINJE M. MITROVICA (2-5)

