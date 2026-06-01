Besplatna predstava za najmlađe za kraj sezone



Pozorište “Dobrica Milutinović” završava sezonu na sceni za decu u subotu, 6. juna, premijerom predstave “Mravlja posla” sa početkom u 12 časova.

Kako je najmlađa publika bila najvernija tokom sezone 2025/2026, Pozorište je odlučilo da za kraj pokloni ulaznice publici za premijeru ove predstave.

Predstava “Mravlja posla” prati neobičan susret i avanture devojčice Aleksandre i mrava Petronija , kao i njihovo putovanje kroz svet mašte, uz jedno novo nesvakidašnje prijateljstvo. Tekst je napisala i režirala Jelena Šarković, a igraju Nikola Janošević i Nataša Stojković.

Besplatne ulaznice mogu se preuzeti radnim danima od 8 do 15 časova u Pozorištu.

