Raspored fudbalskih utakmica za vikend pred nama (Video)

Za vikend nas očekuju utakmice u fudbalskim ligama koje se igraju širom Vojvodine i Srema. Raspored je sledeći:
SUBOTA:
SLOBODA DONJI TOVARNIK – SLOGA ČONOPLJA
OMLADINAC NOVI BANOVCI – NAFTAGAS ELEMIR
JEDINSTVO STARA PAZOVA – DINAMO 1945 PANČEVO
INĐIJA – OFK BAČKA BAČKA PALANKA
OFK VRBAS – ŽELEZNIČAR INĐIJA
MLADOST OMOLJICA – OFK KIKINDA
GFK SLOVEN RUMA – VETERNIK
HAJDUK DIVOŠ – MLADOST BAČKI JARAK
NEDELJA:
SLOGA TEMERIN – BORAC ŠAJKAŠ
DONJI SREM 2015 PEĆINCI – JADRAN GOLUBINCI
PODUNAVAC BELEGIŠ – RADNIČKI NOVA PAZOVA
INDEX NOVI SAD – DUNAV STARI BANOVCI
LSK LAĆARAK – JEDINSTVO RUMENKA
RADNIČKI 1910 ŠID – FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC
TSK TEMERIN – HAJDUK BEŠKA
SREM SREMSKI MIHALJEVCI – ŠUMAR OGAR
NEDELJA:
BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI – NAPREDAK POPINCI
LJUKOVO – HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI
1 MAJ RUMA – ČSK ČORTANOVCI
OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE – HAJDUK VIŠNJIĆEVO
KAMENI AŠANJA – BORAC 1925 MARTINCI
PARTIZAN VITOJEVCI – SREMAC VOJKA
SLOGA VOGANJ – JEDINSTVO RUMA
POLET NOVI KARLOVCI – PODRINJE M. MITROVICA
NEDELJA:
MLADOST BUĐANOVCI – JEDINSTVO PLATIČEVO
HRTKOVCI – POLET NIKINCI
SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG – FRUŠKOGORAC KRČEDIN
KRUŠEDOL – PLANINAC RIVICA
KUPINOVO – CAR UROŠ JAZAK
OFK BRESTAČ – GRANIČAR OBREŽ
SLOGA MARADIK – SREMAC DOBRINCI
NEDELJA:
SLOGA 1919 ERDEVIK – GRANIČAR ADAŠEVCI
GRANIČAR JAMENA – TRGOVAČKI SREM. MITROVICA
FRUŠKA GORA RUMA – OFK BIKIĆ BIKIĆ DO
JEDINSTVO MOROVIĆ – GRANIČAR KUZMIN
OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI – OFK BOSUT
BORAC RADENKOVIĆ – FRUŠKOGORAC MANĐELOS
NAPREDAK VAŠICA – NAPREDAK 2021 ŠULJAM
NEDELJA:
SU ROMA SREM SURDUK – 27. OKTOBAR ŠATRINCI
LOVAC KARLOVČIĆ – SREMAC DEČ
VITEZ SUBOTIŠTE – DUNAV NOVI SLANKAMEN
SLOVEN SIBAČ – VOJVODINA NERADIN
BORAC JARKOVCI – SLOGA KRNJEŠEVCI
(Redakcija)