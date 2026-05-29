Apel za racionalno korišćenje vode

Vesti Inđija | May 29, 2026

Stalnim praćenjem potrošnje vode prethodnih dana, uočeno je značajno povećanje potrošnje, zbog čega JKP „Vodovod i kanalizacija” Inđija apeluje na sugrađane da savesnim i odgovornim odnosom racionalno i namenski koriste vodu iz gradskog vodovoda, isključivo za piće, higijenu i osnovne potrebe u domaćinstvu, i na taj način omoguće da svaki stanovnik u svakom trenutku ima dovoljno vode . Inače će JKP „Vodovod i kanalizacija” Inđija morati da uvede višesatne restrikcije, obaveštavaju nadležni iz pomenutog JKP.

