Bazar zdravlja u Inđiji

Vesti Inđija | May 26, 2026

Dom zdravlja „Dr Milorad Mika Pavlović” organizovao je tradicionalni Bazar zdravlja, manifestaciju čiji je osnovni cilj neposredan kontakt zdravstvenih radnika sa građanima i podizanje svesti o značaju preventivnih pregleda. Ova akcija godinama predstavlja jedan od važnih načina da se stanovništvu približi značaj ranog otkrivanja zdravstvenih problema i očuvanja zdravih životnih navika. Iz Doma zdravlja ističu da je suština ovakvih akcija direktna komunikacija sa građanima, jer prevencija ostaje najvažniji korak u očuvanju zdravlja i sprečavanju ozbiljnijih oboljenja.

