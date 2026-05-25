Saopštenje Komisariјata za izbegla i raseljena lica

preuzeta fotografija

Poziv interno raseljenim Srbima da glasaju na izborima na KiM 7. juna Srpski narod na Kosovu i Metohiji ponovo ima priliku da na izborima 7. juna glasa za svoj opstanak i budućnost na vekovnim ognjištima.

Na apel naših sunarodnika sa AP Kosova i Metohije, Republika Srbija poziva interno raseljena lica iz južne pokrajine, smeštena u centralnoj Srbiji, da glasaju na izborima na AP Kosovu i Metohiji zakazanim za 07. jun 2026. godine.

Zainteresovani građani se do 05. juna mogu javiti na besplatan broj telefona 0800 000-506, svakog radnog dana od 8 do 16 časova, radi dobijanja svih informacija.

Komisariјat za izbeglice i migracije Republike Srbije obaveštava zainteresovane da svoje pravo mogu iskoristiti ukoliko poseduju važeću ličnu kartu izdatu od strane privremenih institucija samouprave u Prištini.

Važan je svaki glas za opstanak i budućnost našeg naroda na Kosovu i Metohiji!