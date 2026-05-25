Radovi na uređenju parka u Bloku 22

Počeli su radovi na uređenju parka u Bloku 22, koji se nalazi između ulica Kralja Dragutina i Laze Kostića u Inđiji . Objavljeno je na Instagram nalogu Opštine Inđija. Projekat obuhvata uređenje zelene površine, od sanacije postojećih staza i izgradnje novih pešačkih staza do postavljanja urbanog mobilijara , kao što su klupe, kante za otpatke i rasveta. Planirano je i dodatno ozelenjavanje, sadnja drveća i dekorativnog rastinja, čime će park dobiti prijatniji ambijent i više prirodnog hlada. Posebna pažnja biće posvećena najmlađim sugrađanima, pa će u okviru parka biti uređen i prostor za igru dece sa savremenim i bezbednim rekvizitima.