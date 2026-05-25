Ak “Sirmiuim” osvojio 10 medalja

Atletski klub AK Sirmium ostvario je zapažene rezultate na Prvenstvu Srbije za pionire/ke u Kruševcu i Prvenstvu Vojvodine za juniore/ke u Sremskoj Mitrovici, osvojivši ukupno 10 medalja. Posebno su se istakli Maša Pavlović, koja je pobedila na 300 metara uz izvanredan rezultat, kao i Teodora Laketić sa dve bronze u sprinterskim disciplinama. Medalje su osvojili i Relja Miletić, Nikola Mirković, Lazar Lazičić i Vanja Zorić . Trener Slobodan Macanović istakao je da je iza kluba izuzetno zahtevan vikend, ali da ostvareni rezultati potvrđuju kontinuitet uspeha i veliki potencijal mladih atletičara.