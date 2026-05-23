Zdrav osmeh počinje u školskoj klupi

preuzeta fotografija

Ove godine, XXXVI Nedelja zdravlja usta i zuba obeležava se od 18. do 24. maja ove godine pod sloganom „Zdravi zubi za zdrav osmeh”. Slogan kampanje naglašava značaj dobrog oralnog zdravlja kao važnog dela opšteg zdravlja i preduslova za pravilno obavljanje osnovnih funkcija kao što su ishrana, disanje i govor, ali i kao jednog od ključnih faktora koji doprinose samopouzdanju i psihosocijalnom blagostanju. Stomatološka služba Zdravstvenog centra Sremska Mitrovica realizovala je brojne edukativne aktivnosti sa ciljem podizanja svesti dece o značaju oralne higijene i preventive.

U školskim stomatološkim ambulantama OŠ “Sveti Sava” i OŠ “Jovan Popović “ u Sremskoj Mitrovici učenici petog i šestog razreda učestvovali su u kvizu znanja, a najbolji su nagrađeni pastama i četkicama za zube. Za realizaciju svih aktivnosti bile su zadužene dr Lena Biščić i stomatološka asistentkinja Dragana Korodić, koje su kroz edukaciju, razgovor i interaktivne sadržaje deci približile značaj očuvanja oralnog zdravlja.

„Školska stomatološka ordinacija ima veliku ulogu u očuvanju zdravlja dece, jer upravo tu najranije učimo mališane koliko su preventiva, redovne kontrole i pravilna higijena važni. Cilj Nedelje zdravlja usta i zuba je da deci približimo značaj brige o oralnom zdravlju i pokažemo da zdrav osmeh počinje dobrim navikama stečenim još u školskim danima.”-naglašava dr Lena Biščić.

Kako se pravilno peru zubi, koliko ih često trebamo prati i koja je hrana najbolja za njihovo zdravlje – sve su to bili u prilici da nauče mališani na predavanju koje je održano danas u vrtiću “Leptirić” .

“Naši mali sugrađani bili su vidno raspoloženi za razgovor te su nam neki od njih i ispričali šta sve znaju o pravilnom negovanju zuba. Za zdrav osmeh potrebno je samo malo truda, redovna higijena i odlazak kod stomatologa. Upravo zato ovakve akcije imaju veliki značaj – jer se navike stiču od malih nogu”. –reči su dr Biščić. U programu je učestvovalo više od 100 dece, a cilj svih aktivnosti bio je razvijanje zdravih navika od najranijeg uzrasta i ukazivanje na značaj redovnih stomatoloških pregleda i prevencije.

Svake godine organizuje se i Konkurs za izbor najboljih likovnih radova i literarnih sastava dece u predškolskim ustanovama i za učenike u osnovnim školama u Republici Srbiji. Konkurs ima za cilj podsticanje zdravstveno vaspitnog rada u vrtićima i osnovnim školama na temu oralnog zdravlja i edukaciju dece o značaju i načinima očuvanja zdravlja usta i zuba. Radovi se mogu poslati do 1.juna 2026. Zavodu za javno zdravlje sa naznakom ,, Za konkurs XXXVI Nedelja zdravlja usta i zuba”.

(PR tekst)