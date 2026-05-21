Časni Pojas Presvete Bogorodice

Građani Šida imaće priliku da se 27. maja poklone Časnom pojasu Presvete Bogorodice, jednoj od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, koja je stigla u Srbiju. Srpska pravoslavna crkva u Šidu organizuje pokloničko putovanje do Hrama Svetog Save na Vračaru, sa polaskom u 15 časova. Svi zainteresovani građani mogu da se prijave kod sveštenstva Crkvene opštine Šid. Kako je saopšteno, avion sa Časnim pojasom Presvete Bogorodice sleteo je na Aerodrom ” Nikola Tesla” u Beogradu, čime je jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta stigla u Srbiju na radost i duhovnu blagodat vernog naroda. Svetinju su dopratili visokoprepodobni iguman manastira Vatoped, arhimandrit Jefrem, ministar u Vladi Republike Srbije dr Nenad Popović, kao i bratstvo manastira Vatoped. Na aerodromu su Časni pojas dočekali Njegova Svetost patrijarh srpski Porfirije, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i arhijereji Srpske pravoslavne crkve. Nakon dočeka, Časni pojas Presvete Bogorodice krenuo je ka Crkvi Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu, gde su svetinju dočekali patrijarh Porfirije, vladika Dositej, starešina hrama, arhijereji SPC i veliki broj vernika. Tom prilikom priređen je svečani doček uz intoniranje himne Republike Srbije i pojanje pobjedne pesme u slavu Presvete Bogorodice, nakon čega je usledilo večernje bogosluženje.