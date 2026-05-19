Bogat program manifestacija za sve generacije

Turistička organizacija opštine Šid i ove godine priprema bogat program manifestacija namenjenih svim generacijama, sa ciljem da dodatno promoviše turističke i kulturne potencijale ove sremske opštine. Posle održanog moto skupa, koji je okupio bajkere iz cele zemlje, regiona, ali i iz inostranstva, krajem meseca, 30. maja, kako su ranije najavili iz TO, na programu je „Vinska šetnja” u fruškogorskom delu opštine Šid. Ova manifestacija spaja prirodu, tradiciju i lokalne vinarije. Organizatori poručuju da je cilj svih ovih događaja da Šid postane još prepoznatljivija destinacija na turističkoj mapi regiona, uz sadržaje koji su prilagođeni i meštanima i gostima.