Potraga u okolini Jarkovačkog jezera

Aktuelno Vesti Inđija | May 18, 2026

Policija i dalje traga za telom A. N., čije je nestanak prijavljen 12. maja i koji je poslednji put viđen u prestoničkom restoranu 27 na Senjaku. Prema snimcima koji kruže društvenim mrežama, potraga se trenutno sprovodi na Jarkovačkom jezeru, u okolini Inđije. Kako je ranije saopšteno, u toku jučerašnjeg dana pronađeno je vozilo za koje se sumnja da je korišćeno za transport žrtve. Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je danas da su u potragu uključeni i pripadnici Vojske Srbije, kao i pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice, Žandarmerije i UKP. Vasiljević je naveo da je u prethodnim danima pronađeno vozilo marke “hjundai”, za koje se sumnja da su ga koristila uhapšena lica, a u kom su brojni tragovi. Vasiljević je rekao da srpska policija, zajedno sa VJT, intenzivno radi na rasvetljavanju teškog krivičnog dela i da su svi resursi MUP-a usmereni na eventualno pronalaženje tela A. N. Kako se sumnja, A. N. je ubijen u restoranu na Senjaku 12. maja, a u vezi s ovim slučajem uhapšeno je 10 osoba. Za devet osoba određen je pritvor, dok je jednoj ženi određen kućni pritvor.

