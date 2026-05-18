Pojačana kontrola saobraćaja do kraja maja

U Srbiji su u prva četiri meseca poginula 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša, koji su najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju, a Saobraćajna policija će do 31. maja sprovoditi šestu centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je apel svim građanima da poštuju saobraćajne propise, da budu odgovorni i dodatno oprezni kako bi sačuvali ljudske živote i smanjili broj saobraćajnih nezgoda, naročito onih sa najtežim posledicama, navodi se u saopštenju MUP-a.