Raspored fudbalskih utakmica za vikend pred nama (Video)

Za vikend nas očekuju utakmice u fudbalskim ligama koje se igraju širom Vojvodine i Srema. Raspored je sledeći:
SUBOTA:
JEDINSTVO STARA PAZOVA – SLOBODA DONJI TOVARNIK
INĐIJA – NAFTAGAS ELEMIR
GFK SLOVEN RUMA – ŽELEZNIČAR INĐIJA
MLADOST BAČKI JARAK – VETERNIK
OFK VRBAS – DINAMO 1945 PANČEVO
NEDELJA:
OMLADINAC NOVI BANOVCI – SLOGA ČONOPLJA
MLADOST OMOLJICA – OFK BAČKA BAČKA PALANKA
HAJDUK DIVOŠ – OFK KIKINDA
SUBOTA:
INDEX NOVI SAD – JADRAN GOLUBINCI
RADNIČKI 1910 ŠID – DUNAV STARI BANOVCI
SREM SREMSKI MIHALJEVCI – FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC
ŠUMAR OGAR – HAJDUK BEŠKA
NEDELJA:
DONJI SREM 2015 PEĆINCI – BORAC ŠAJKAŠ
PODUNAVAC BELEGIŠ – SLOGA TEMERIN
LSK LAĆARAK – RADNIČKI NOVA PAZOVA
TSK TEMERIN – JEDINSTVO RUMENKA
SUBOTA:
1MAJ RUMA – BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI
PARTIZAN VITOJEVCI – HAJDUK VIŠNJIĆEVO
PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA – JEDINSTVO RUMA
NEDELJA:
LJUKOVO – NAPREDAK POPINCI
OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE – HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI
KAMENI AŠANJA – ČSK ČORTANOVCI
SLOGA VOGANJ – BORAC 1925 MARTINCI
POLET NOVI KARLOVCI – SREMAC VOJKA
NEDELJA:
HRTKOVCI – JEDINSTVO PLATIČEVO
SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG – MLADOST BUĐANOVCI
KRUŠEDOL – POLET NIKINCI
KUPINOVO – FRUŠKOGORAC KRČEDIN
OFK BRESTAČ – PLANINAC RIVICA
SLOGA MARADIK – CAR UROŠ JAZAK
SREMAC DOBRINCI – GRANIČAR OBREŽ
NEDELJA:
GRANIČAR JAMENA – GRANIČAR ADAŠEVCI
FRUŠKA GORA RUMA – SLOGA 1919 ERDEVIK (10 ČASOVA)
JEDINSTVO MOROVIĆ – TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA
OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI – OFK BIKIĆ BIKIĆ DO
BORAC RADENKOVIĆ – GRANIČAR KUZMIN
NAPREDAK VAŠICA – OFK BOSUT
NAPREDAK 2021 ŠULJAM – FRUŠKOGORAC MANĐELOS
NEDELJA:
FRUŠKOGORAC MALI RADINCI – PSK PUTINCI
DONJI PETROVCI – BORAC STEJANOVCI
BORAC KLENAK – GRANIČAR GRABOVCI
JEDINSTVO KRALJEVCI – NAPREDAK ŽARKOVAC
NEDELJA:
DUNAV NOVI SLANKAMEN – VOJVODINA NERADIN
BORAC JARKOVCI – 27. OKTOBAR ŠATRINCI
SLOVEN SIBAČ – SREMAC DEČ
VITEZ SUBOTIŠTE – SLOGA KRNJEŠEVCI
LOVAC KARLOVČIĆ – RUDAR VRDNIK
NEDELJA:
MITROS SREMSKA MITROVICA – OFK SPARTA GRGUREVCI
PLANINAC LEŽIMIR – SREMAC JARAK
SLOGA ČALMA – BORAC VELIKI RADINCI
SLOBODA ŠAŠINCI – BSK BEŠENOVO
NEDELJA:
OFK BINGULA – JEDNOTA ŠID
JEDINSTVO LJUBA – SINĐELIĆ GIBARAC
SREMAC BERKASOVO – OFK BAČINCI
BORAC ILINCI – OMLADINAC BATROVCI
(Redakcija)