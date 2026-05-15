Obustava saobraćaja na putu Jarak-Mitrovica

Zbog radova na putu Jarak – Sremska Mitrovica, na deonici od Vatrogasnog doma do „Matroza”, saobraćaj će biti obustavljen i preusmeren na alternativni pravac. Saobraćaj se preusmerava na putni pravac Sremska Mitrovica – Šašinci – Jarak. Na prilazima zoni radova, kao i na svim krakovima čvorova u Jarku i Sremskoj Mitrovici, postavljena je odgovarajuća saobraćajna signalizacija koja vozače obaveštava o zatvorenom delu puta i pravcu obilaska. Obustava saobraćaja planirana je od 14. maja 2026. godine, od 12 časova, a izmenjeni režim saobraćaja trajaće do 30. maja 2026. godine. Nadležni apeluju na vozače da poštuju postavljenu signalizaciju i da vožnju prilagode uslovima na putu.