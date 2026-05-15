Književno veče Sime Potkonjaka

U Centru za kulturu „ Sirmiumart ” održano je književno veče posvećeno stvaralaštvu Sime Potkonjaka , jednog od značajnih savremenih autora sa naših prostora. Publika je imala priliku da kroz razgovor o njegovim delima bliže upozna poetiku i teme kojima se autor bavi, sa posebnim osvrtom na roman „Ničija sreća”, koji govori o sudbini krajiškog stanovništva i značaju kolektivnog pamćenja. O književnom opusu govorila je Slađana Milenković, dok je program moderirala Sandra Štetina. Odlomke iz Potkonjakovih dela interpretirao je Aleksandar Krstajić. Veče je proteklo u znaku književnosti, dijaloga i razmene mišljenja publike i učesnika programa.