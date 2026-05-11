Rezultati fudbalskih utakmica

U vikendu iza nas odigrane su fudbalske utakmice u nižim ligama na teritoriji Srema i Vojvodine. Postignuti su sledeći rezultati
SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 26. KOLO (17 ČASOVA):
SUBOTA:
SLOGA ČONOPLJA – VETERNIK (1-1)
OFK KIKINDA – MLADOST BAČKI JARAK (0-3)
ŽELEZNIČAR INĐIJA – HAJDUK DIVOŠ (2-1)
OFK BAČKA BAČKA PALANKA – GFK SLOVEN RUMA (0-0)
DINAMO 1945 PANČEVO – MLADOST OMOLJICA (2-1)
NAFTAGAS ELEMIR – OFK VRBAS (5-0)
SLOBODA DONJI TOVARNIK – INĐIJA (2-1)
NEDELJA:
OMLADINAC NOVI BANOVCI – JEDINSTVO STARA PAZOVA (0-0)
VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 26. KOLO (17 ČASOVA):
SUBOTA:
FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC – ŠUMAR OGAR (1-0)
RADNIČKI NOVA PAZOVA – RADNIČKI 1910 ŠID (6-0)
SLOGA TEMERIN – INDEX NOVI SAD (2-2)
NEDELJA:
BORAC ŠAJKAŠ – HAJDUK BEŠKA (1-1)
JEDINSTVO RUMENKA – SREM SREMSKI MIHALJEVCI (0-3)
DUNAV STARI BANOVCI – TSK TEMERIN (2-0)
JADRAN GOLUBINCI – LSK LAĆARAK (1-0)
DONJI SREM 2015 PEĆINCI – PODUNAVAC BELEGIŠ (2-0)
SREMSKA LIGA, 26. KOLO (17 ČASOVA):
NEDELJA:
NAPREDAK POPINCI – JEDINSTVO RUMA (1-0)
SREMAC VOJKA – PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA (0-0)
BORAC 1925 MARTINCI – POLET NOVI KARLOVCI (1-0)
HAJDUK VIŠNJIĆEVO – SLOGA VOGANJ (3-0)
ČSK ČORTANOVCI – PARTIZAN VITOJEVCI (3-1)
HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI – KAMENI AŠANJA (4-5)
BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI – OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE (2-5)
LJUKOVO – 1. MAJ RUMA (5-2)
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 22. KOLO (17 ČASOVA):
NEDELJA:
JEDINSTVO PLATIČEVO – GRANIČAR OBREŽ (3-0)
CAR UROŠ JAZAK – SREMAC DOBRINCI (3-5)
PLANINAC RIVICA – SLOGA MARADIK (0-5)
FRUŠKOGORAC KRČEDIN – OFK BRESTAČ (2-1)
POLET NIKINCI – KUPINOVO (2-1)
MLADOST BUĐANOVCI – KRUŠEDOL (3-2)
HRTKOVCI – SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG (4-1)
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 22. KOLO (17 ČASOVA):
SUBOTA:
SLOGA 1919 ERDEVIK – JEDINSTVO MOROVIĆ (9-1)
NEDELJA:
GRANIČAR ADAŠEVCI – FRUŠKOGORAC MANĐELOS (2-1)
OFK BOSUT – NAPREDAK 2021 ŠULJAM (0-0)
GRANIČAR KUZMIN – NAPREDAK VAŠICA (0-1)
OFK BIKIĆ BIKIĆ DO – BORAC RADENKOVIĆ (5-1)
TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA – OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI (1-1)
GRANIČAR JAMENA – FRUŠKA GORA RUMA (1-8)
OPŠTINSKA LIGA RUMA, 13. KOLO (17 ČASOVA):
NEDELJA:
GRANIČAR GRABOVCI – DONJI PETROVCI (2-2)
PSK PUTINCI – JEDINSTVO KRALJEVCI (2-2)
BORAC STEJANOVCI – FRUŠKOGORAC MALI RADINCI (7-2)
NAPREDAK ŽARKOVAC – BORAC KLENAK (15-0)
OPŠTINSKA LIGA INĐIJA-IRIG-STARA PAZOVA, 18. KOLO (17 ČASOVA):
NEDELJA:
SREMAC DEČ – VITEZ SUBOTIŠTE (2-2)
SLOGA KRNJEŠEVCI – DUNAV NOVI SLANKAMEN (3-1)
27. OKTOBAR ŠATRINCI – SLOVEN SIBAČ (0-1)
RUDAR VRDNIK – BORAC JARKOVCI (7-0)
SU ROMA SREM SURDUK – LOVAC KARLOVČIĆ (1-2)
GFL SREMSKA MITROVICA, 13. KOLO (17 ČASOVA):
NEDELJA:
SREMAC JARAK – SLOGA ČALMA (4-1)
BORAC VELIKI RADINCI – SLOBODA ŠAŠINCI (1-2)
OFK SPARTA GRGUREVCI – PLANINAC LEŽIMIR (NIJE ODIGRANO)
BSK BEŠENOVO – MITROS SREMSKA MITROVICA (0-6)
OPŠTINSKA LIGA ŠID, 12. KOLO (17.30 ČASOVA):
NEDELJA:
JEDNOTA ŠID – OMLADINAC BATROVCI (6-3)
OFK BAČINCI – BORAC ILINCI (3-1)
SINĐELIĆ GIBARAC – SREMAC BERKASOVO (5-0)
OFK BINGULA – JEDINSTVO LJUBA (3-0)
(Redakcija)