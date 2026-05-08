Tretman suzbijanja komaraca u Pećincima

Opština Pećinci obaveštava građane da u nedelju, 10. maja, u večernjim satima, počinje tretman suzbijanja odraslih formi komaraca u svim naseljima.

RASPORED TRETIRANJA PO NASELJIMA:

NEDELJA, 10. MAJ, OD 19.30 ČASOVA – KUPINOVO I AŠANJA

PONEDELJAK, 11. MAJ, OD 19.30 ČASOVA – OBREŽ, OGAR, DONJI TOVARNIK I BRESTAČ

UTORAK, 12. MAJ, OD 19.30 ČASOVA – KARLOVČIĆ, SREMSKI MIHALJEVCI, PRHOVO I SUBOTIŠTE

SREDA, 13. MAJ, OD 19.30 ČASOVA – POPINCI, PEĆINCI I SIBAČ

ČETVRTAK, 14. MAJ, OD 19.30 ČASOVA – ŠIMANOVCI I DEČ

U slučaju loših vremenskih uslova , tretman će biti nastavljen prema priloženom redosledu, prvog narednog dana kada se steknu vremenski uslovi. Tretman će se vršiti sa zemlje, termalnim zamagljivanjem, zakonski odobrenim preparatom koji nije štetan za ljude i domaće životinje, ali može štetno delovati na pčele, pa se pčelari upozoravaju da preduzmu neophodne radnje na zaštiti pčela.