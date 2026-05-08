Repertoar za mesec maj u pozorištu

Mesec maj donosi bogat repertoar u Pozorištu „Dobrica Milutinović”, a publiku do kraja pozorišne sezone očekuju brojni sadržaji za sve generacije. Nakon uspešne sezone, tokom koje su izvedene brojne predstave i održani različiti kulturni programi, mitrovačko pozorište ulazi u samu završnicu sa raznovrsnim programom tokom maja. Već u subotu, 9. maja od 20 časova, na večernjoj sceni biće izvedena predstava „Anđela”. Publiku potom očekuje i predstava „Ljubavnik” 12. maja. Dok najmlađu publiku već tradicionalno očekuju raznovrsne predstave svake subote tačno u podne.