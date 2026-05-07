Rok za plaćanje druge rate poreza ističe 15. maja

Rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu za 2026. godinu za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe 15. maja, jer se prema Zakonu o porezima na imovinu ta obaveza plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja. Kamata za kašnjenje iznosi 16,5 procenata . Osim zatezne kamate, poreski obveznici mogu da budu i prekršajno kažnjeni za neplaćanje svojih obaveza, a sankcija za taj prekršaj iznosi 5.000 dinara za fizička lica. Porez na imovinu plaća se u četiri rate, od kojih prva dospeva 14. februara, druga 15. maja, treća 14. avgusta, a četvrta 14. novembra.