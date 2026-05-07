Podrška mladima u ruralnim područjima

U toku je konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima u AP Vojvodini u 2026. godini . Cilj ovog konkursa jeste demografska obnova ruralnih područja AP Vojvodine radi podsticanja ostanka mladih u ruralnim područjima, odnosno njihovog povratka iz gradova. Predmet konkursa je podrška novim generacijama mladih poljoprivrednih proizvođača, njihovom razvoju i unapređivanju kroz podsticanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava. Za realizaciju konkursa za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima u AP Vojvodini u 2026. godini za nabavku kvalitetnih priplodnih grla predviđeno je ukupno 200.000.000,00 dinara. Konkurs je otvoren do 18.05.2026. godine.