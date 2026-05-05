Rezultati fudbalskih utakmica (Video)

U vikendu iza nas odigrane su fudbalske utakmice u nižim ligama na teritoriji Srema i Vojvodine. Postignuti su sledeći rezultati
SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 25. KOLO (16.30 ČASOVA):
SUBOTA:
JEDINSTVO STARA PAZOVA – SLOGA ČONOPLJA (4-3)
INĐIJA – OMLADINAC NOVI BANOVCI (1-2)
OFK VRBAS – SLOBODA DONJI TOVARNIK (2-3)
GFK SLOVEN RUMA – DINAMO 1945 PANČEVO (5-0)
MLADOST BAČKI JARAK – ŽELEZNIČAR INĐIJA (6-0)
VETERNIK – OFK KIKINDA (2-0)
NEDELJA:
MLADOST OMOLJICA – NAFTAGAS ELEMIR (1-0)
HAJDUK DIVOŠ – OFK BAČKA BAČKA PALANKA (0-1)
VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 25. KOLO (16.30 ČASOVA):
SUBOTA:
INDEX NOVI SAD – DONJI SREM 2015 PEĆINCI (4-0)
RADNIČKI 1910 ŠID – JADRAN GOLUBINCI (0-5)
ŠUMAR OGAR – JEDINSTVO RUMENKA (3-0)
HAJDUK BEŠKA – FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC (5-0)
NEDELJA:
PODUNAVAC BELEGIŠ – BORAC ŠAJKAŠ (2-1)
LSK LAĆARAK – SLOGA TEMERIN (1-0)
TSK TEMERIN – RADNIČKI NOVA PAZOVA (0-2)
SREM SREMSKI MIHALJEVCI – DUNAV STARI BANOVCI (1-1)
SREMSKA LIGA, 25. KOLO (16.30 ČASOVA):
SUBOTA:
1. MAJ RUMA – NAPREDAK POPINCI (1-2)
PARTIZAN VITOJEVCI – HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI (3-3)
PODRINJE M. MITROVICA – BORAC 1925 MARTINCI (3-1)
NEDELJA:
OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE – LJUKOVO (1-3)
KAMENI AŠANJA – BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI (2-0)
SLOGA VOGANJ – ČSK ČORTANOVCI (0-1)
POLET NOVI KARLOVCI – HAJDUK VIŠNJIĆEVO (1-1)
JEDINSTVO RUMA – SREMAC VOJKA (1-1)
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 21. KOLO (16.30 ČASOVA):
NEDELJA:
SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG – JEDINSTVO PLATIČEVO (5-1)
KRUŠEDOL – HRTKOVCI (1-2)
KUPINOVO – MLADOST BUĐANOVCI (4-0)
OFK BRESTAČ – POLET NIKINCI (1-0)
SLOGA MARADIK – FRUŠKOGORAC KRČEDIN (2-0)
SREMAC DOBRINCI – PLANINAC RIVICA (4-0)
GRANIČAR OBREŽ – CAR UROŠ JAZAK (2-1)
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 21. KOLO (16.30 ČASOVA):
NEDELJA:
FRUŠKA GORA RUMA – GRANIČAR ADAŠEVCI (2-3)
JEDINSTVO MOROVIĆ – GRANIČAR JAMENA (5-0)
OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI – SLOGA 1919 ERDEVIK (1-0)
BORAC RADENKOVIĆ – TRGOVAČKI SREM. MITROVICA (0-7)
NAPREDAK VAŠICA – OFK BIKIĆ BIKIĆ DO (0-4)
NAPREDAK 2021 ŠULJAM – GRANIČAR KUZMIN (4-0)
FRUŠKOGORAC MANĐELOS – OFK BOSUT (0-1)
OPŠTINSKA LIGA RUMA, 12. KOLO (16.30 ČASOVA):
NEDELJA:
BORAC STEJANOVCI – GRANIČAR GRABOVCI (6-1)
DONJI PETROVCI – NAPREDAK ŽARKOVAC (2-2)
FRUŠKOGORAC MALI RADINCI – JEDINSTVO KRALJEVCI (1-5)
BORAC KLENAK – PSK PUTINCI (2-5)
OPŠTINSKA LIGA INĐIJA-IRIG-STARA PAZOVA, 17. KOLO (16.30 ČASOVA):
NEDELJA:
VOJVODINA NERADIN – SLOGA KRNJEŠEVCI (1-4)
SLOVEN SIBAČ – RUDAR VRDNIK (3-1)
VITEZ SUBOTIŠTE – 27. OKTOBAR ŠATRINCI (1-1)
DUNAV NOVI SLANKAMEN – SREMAC DEČ (3-3)
BORAC JARKOVCI – SU ROMA SREM SURDUK (2-3)
GFL SREMSKA MITROVICA, 12. KOLO (16.30 ČASOVA):
SUBOTA:
MITROS SREM. MITROVICA – BORAC VELIKI RADINCI (1-0)
NEDELJA:
SLOBODA ŠAŠINCI – SREMAC JARAK (7-1)
PLANINAC LEŽIMIR – SLOGA ČALMA (1-1)
OFK SPARTA GRGUREVCI – BSK BEŠENOVO (6-1)
OPŠTINSKA LIGA ŠID, 11. KOLO:
JEDINSTVO LJUBA – JEDNOTA ŠID (0-3)
SREMAC BERKASOVO – OFK BINGULA (1-0)
BORAC ILINCI – SINĐELIĆ GIBARAC (1-4)
OMLADINAC BATROVCI – OFK BAČINCI (5-1)
(Redakcija)