Paketi solidarne pomoći (Foto/Video)

Za penzionere sa teritorije Sremske Mitrovice obezbeđeno je oko 830 paketa solidarne pomoći . Podela je već počela, i tokom prvog dana uručeno je oko 50 paketa, a plan je da se isti tempo nastavi kako bi raspodela bila što efikasnija. Paketi su jednaki za sve korisnike i sadrže osnovne životne namirnice i sredstva za higijenu. Prilikom preuzimanja obavezno je poneti ličnu kartu radi provere, dok je u seoskim sredinama podela već pri kraju. Više o ovome govorila je Mirjana Treskanica, predsednica Gradskog udruženja penzionera u Sremskoj Mitrovici.