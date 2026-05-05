Akcije dobrovoljnog davanja krvi u Sremu

Tokom narednih dana na teritoriji Srema biće organizovano više akcija dobrovoljnog davanja krvi, na kojima će građani imati priliku da pokažu humanost i pomognu onima kojima je krv najpotrebnija. U utorak, 5. maja, dobrovoljni davaoci krvi mogu dati u Sremskoj Mitrovici, u Opštoj bolnici, u terminu od 10 do 13 časova.

U petak, 8. maja, akcija se organizuje u Rumi, u Kulturnom centru, od 8 do 12 časova. Za kraj nedelje, u nedelju, 10. maja, akcija će biti održana u Novim Banovcima, gde će transfuziomobil biti postavljen ispred osnovne škole u periodu od 8 do 12 časova. Nadležni pozivaju sve zdrave građane da se odazovu u što većem broju i daju krv, jer svaka jedinica može spasiti nečiji život.