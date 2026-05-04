Pad cena kukuruza i pšenice uz slabu tražnju (Video)

Drugu nedelju za redom, robno-berzansko tržište beleži smanjenu aktivnost na strani tražnje. U ukupnom nedeljnom prometu, najveći udeo imala je pšenica.

KUKURUZ:

Na tržištu kukuruza, aktivnost na prodajnoj strani bila je konstantna, dok je kupovnu stranu činio manji broj tržišnih učesnika, usmeren na kukuruz bez analize na aflatoksin. Ovom ratarskom kulturom trgovalo se po ceni od 22,00 din/kg bez PDV-a (24,20 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na prethodnu nedelju, prosečna cena kukuruza niža je za 1,35%.

PŠENICA:



Kod pšenice, tražnja je bila iskazana za pšenicu sa 11-11,5% proteina i pšenicu za stočnu ishranu. Sa druge strane, ponuđene količine pšenice ovakvog kvaliteta ostale su ispod proseka i nisu pratile potrebe kupaca. Trgovana cena pšenice iznosila je 20,70 din/kg bez PDV-a (22,77 din/kg sa PDV-om). U odnosu na sedam dana ranije, cena je zabeležila pad od 2,36%.

SOJA:



Tržište soje imalo je relativno miran ton, bez veće aktivnosti tržišnih učesnika. Sojinim zrnom trgovalo se u cenovnom opsegu od 52,70 do 52,80 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta. Prosečna cena iznosila je 52,72 din/kg bez PDV-a (57,99 din/kg sa PDV-om), što predstavlja promenu od + 0,42% u odnosu na poslednji upoređujući podatak. Krajem nedelje zabeležena je tražnja na nešto višem cenovnom nivou u odnosu na zaključena trgovanja, ali usled izostanka ponude nije došlo do daljih trgovinskih transakcija.

JEČAM:



Na tržištu ječma, tražnja je bila slaba, izražena za manje količine tokom nedelje, a cenovni spred dodatno je otežavao sklapanje dogovora, te je trgovanje u potpunosti izostalo.

REPIN REZANAC:



Repin rezanac briket prometovan je po ceni od 27,00 din/kg (230 eur/t) bez PDV-a.

VEŠTAČKA ĐUBRIVA:



Na tržištu đubriva, tokom nedelje zabeležen je blaži pad cena u ponudi, ali je usled slabe zainteresovanosti kupaca trgovanje izostalo.

(Redakcija)