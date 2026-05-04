“Nedelja sećanja i zajedništva”

Prema Kalendaru obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama u Srbiji, od 4. do 8. maja 2026. godine , obeležava se Nedelja sećanja i zajedništva. Tokom tog perioda biće realizovane planirane aktivnosti i iskazano sećanje i poštovanje žrtvama zločina u Oglednoj osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar” u Beogradu, kao i žrtvama u Duboni, Malom Orašju i Niškoj Banji 2023. godine. Škole imaju mogućnost da realizuju različite aktivnosti koje su usmerene na negovanje kulture sećanja i odavanje poštovanja nevinim žrtvama, kroz razvoj i promociju humanosti, empatije, tolerancije, poštovanja i dijaloga, navodi se, između ostalog, u saopštenju Ministarstva prosvete. Regulatorno telo za elektronske medije pruža punu podršku predlogu „Radne grupe za uspostavljanje Memorijalnog centra u znak sećanja na žrtve masovnog ubistva u Oglednoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar”, osnovanoj Odlukom Vlade Republike Srbije, o načinu obeležavanja godišnjice masovnih ubistava u ovoj školi , u Duboni i u Malom Orašju, sa ciljem očuvanja i negovanja sećanja, da kao društvo osvestimo veličinu tragedije koja nam se dogodila. Regulator je pozvao pružaoce medijskih usluga da, kao i juče u 8 časova i 40 minuta, isto i danas u 22 časa i 32 minuta, zatamne ekrane u trajanju od jednog minuta, uz objavljivanje teksta: “3. i 4. maj Dani sećanja na žrtve masovnih ubistava. Pamtimo”, odnosno da obustave radijski program u trajanju od jednog minuta.