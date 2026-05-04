AK “Sirmium” dominirao za vikend (Foto)

Tokom proteklog vikenda , atletičari AK Sirmium ostvarili su zapažene rezultate na tri takmičenja. U Belotiću su do bronzanih medalja stigli Todor Pavlović na 50 metara i Una Džever na 250 metara, dok su srebro osvojili Matija Radošević i Vanja Milanović. U Vrbasu je Mila Mimić trijumfovala u trci devojčica i osvojila zlato.

Na međunarodnom Prolećnom mitingu prijateljstva u Sremskoj Mitrovici, u organizaciji AK Srem, najmlađi takmičari Sirmiuma takođe su bili uspešni. Zlatne medalje osvojili su Vukašin Blagojević na 60 metara i Mirka Sivac u bacanju vortexa, dok je Jana Pavlović bila srebrna na 200 metara. Do bronzi su stigli Mila Mimić, Vukašin Blagojević i Matija Radošević u skoku u dalj, kao i Una Džever na 800 metara.

U starijim kategorijama istakli su se Nikola Mirković sa zlatom na 400 metara i bronzom na 100 metara, kao i Filip Kovačević koji je bio najbolji na 100 metara u konkurenciji starijih pionira. Zapažene rezultate ostvarili su i Relja Miletić, Vanja Zorić, Lenka Šuljmanac, Ognjen Tubić i Andrej Nikolić. Poseban utisak ostavile su Maša Pavlović i Teodora Laketić. Teodora je pobedila na 60 metara, dok je Maša bila druga, a potom je Pavlović postavila najbolji rezultat u istoriji Srbije na 200 metara, dok je Laketić ostvarila drugi najbolji rezultat svih vremena.